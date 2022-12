«Die drei Musketiere ‑ D'Artagnan»: Neuauflage kommt in die Kinos

Einer der bekanntesten Heldenklassiker der Kinogeschichte kehrt auf die grosse Leinwand zurück. Wie Constantin Film bekannt gibt, wird «Die drei Musketiere - D‹Artagnan» ab dem 13. April 2023 in den deutschen Lichtspielhäusern zu sehen sein. In der erneuten Verfilmung des weltbekannten Romans von Alexandre Dumas (1802-1870) aus dem Jahre 1844 kämpfen einmal mehr Athos, Porthos und Aramis an der Seite von D›Artagnan für Gerechtigkeit und gegen das Böse.