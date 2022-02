Die Dschungelcamper sind aus Südafrika zurück

Dschungelkönig Filip Pavlovic (27) kam bereits am frühen Dienstagmorgen am Flughafen Frankfurt/Main an. Jetzt sind auch die anderen Teilnehmer der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» in Deutschland gelandet. Auf Fotos vom Airport sind Manuel Flickinger (33), Harald Glööckler (56), Jasmin Herren (43) und Linda Nobat (27) nach ihrer Ankunft aus Südafrika zu sehen. Zusammen mit Anouschka Renzi (57), Peter Althof (66), Tara Tabitha (28), Tina Ruland (55) und Eric Stehfest (32) hatten sie sich zuvor vom Abenteuer Dschungelcamp verabschiedet.