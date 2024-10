Die erfolgreichste Podcasterin der Welt: Wer ist Alexandra Cooper?

Im Podcast von Alexandra Cooper (30) waren bereits Stars wie Jane Fonda (86), Heidi Klum (51), Dylan Sprouse (32) oder Hailey Bieber (27) zu Gast. Jetzt ist der «Call Her Daddy»–Moderatorin aber wohl ihr grösster Coup gelungen: Sie hat US–Vizepräsidentin Kamala Harris (59) für ein Interview vor ihr Mikrofon bekommen. In der Episode, die am 6. Oktober veröffentlicht wurde, sprachen Cooper und die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten über Abtreibungsrechte und reproduktive Gesundheit – und das in einem Format, in dem es ursprünglich hauptsächlich um ein Thema ging: Sex.