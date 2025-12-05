Die Erfolgssträhne hält an: Sam Dylan gewinnt weiteres Realityformat

Ein Jahr später triumphierte er gemeinsam mit Partner Rafi Rachek (35) in «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare». Nach dem Sieg in der RTL–Realityshow ging es in einem ProSieben–Format erfolgreich weiter: Dylan ging als Sieger der dritten Staffel von «Das grosse Promi–Büssen» hervor. Anfang des Jahres gab es einen kleinen Dämpfer für den Realitystar, den er mit dem «Die Abrechnung»–Gewinn wohl bestens hinter sich lassen kann: In der 18. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» belegte er nur Platz neun.