Die ersten Dschungelcamper sind auf dem Weg nach Australien

In einer Woche startet die 18. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» bei RTL. Die ersten Dschungelcamper sind bereits auf dem Weg nach Australien: Jürgen Hingsen (66) und Nina Bott (47) posierten am Donnerstagabend für die Fotografen am Flughafen in Frankfurt am Main.