«Die Verräter – Vertraue Niemandem»: So funktioniert die neue RTL–Show

Das Konzept von «Die Verräter – Vertraue Niemandem» erinnert an das Partyspiel, das als Werwölfe oder Mafia bekannt ist. Aus den 16 Kandidatinnen und Kandidaten wählt Spielleiterin Sonja Zietlow (55) heimlich drei Verräter aus. Sie dürfen jede Nacht einen der anderen Teilnehmer, in der Terminologie der Sendung «Loyale» genannt, eliminieren. Die Loyalen müssen hingegen einen Verräter enttarnen. Anders als die Promis wissen die Zuschauer von Anfang an, wer die faulen Äpfel sind.