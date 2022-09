Die europäischen Royals trauern um Queen Elizabeth II.

König Felipe VI. von Spanien wendet sich an König Charles III.

So schrieb König Felipe VI. von Spanien (54) in einer Stellungnahme, die auf dem offiziellen Twitter-Account des Königshauses veröffentlicht wurde, an König Charles III. (73) gewandt: «Eure Majestät, liebster Charles, zutiefst betrübt über die traurige Nachricht vom Ableben Ihrer Majestät Königin Elizabeth II., Eurer geliebten Mutter, möchte ich Eurer Majestät und dem britischen Volk in meinem Namen und im Namen der spanischen Regierung und des spanischen Volkes unser tiefstes Beileid aussprechen.»