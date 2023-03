«The Banshees of Inisherin»: Kein Oscar bei neun Nominierungen

Gleichauf mit «Im Westen nichts Neues» ging die irische Tragikomödie «The Banshees of Inisherin» ins Oscar-Rennen. Ganze neun Male war das im Jahr 1923 angesiedelte, schwarzhumorige Werk nominiert - doch am Ende stand kein einziger Sieg zu Buche. In den Schauspiel-Kategorien räumte der grosse Konkurrent «Everything Everywhere All at Once» fast alles ab, und auch Drehbuch und Regie von Oscarpreisträger Martin McDonagh («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», 52) vermochten die stimmberechtigten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences nicht zu überzeugen.