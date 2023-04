Die Grossfamilie Wollny wächst weiter. Die 23-jährige Lavinia hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht, wie sie am Donnerstag (20. April) in einer Instagram-Story mitteilte. In dem kurzen Clip ist die kleine Hand ihres Neugeborenen zu sehen. Dazu schrieb Wollny, die per Kaiserschnitt entbunden hat: «Hallo ihr Lieben, wir haben die OP gut überstanden. Wir geniessen jetzt unsere Kennenlernzeit und melden uns dann bei euch.»