Die Fans von Daniel Küblböck geben die Hoffnung nicht auf

Neues Leben in einem fernen Land?

Denn auch nach fünf Jahren können und wollen einige «Faniels» nicht an den Tod ihres Idols glauben. Immer mal wieder wabern Gerüchte durch die sozialen Netzwerke, der einstige «DSDS»–Star habe seinen Tod nur vorgetäuscht, um irgendwo weit weg ein neues Leben als Frau zu beginnen. Mal hiess es, er sei in Kanada gesichtet worden, mal will man ihn in Grönland entdeckt haben. «War so schön, gestern mit dir geredet zu haben und über deine Beweggründe, unterzutauchen. Ich kann dich verstehen», schrieb vor wenigen Tagen jemand unter den letzten Post auf seiner Instagramseite – und heizt damit die Spekulationen erneut an, Küblböck sei gar nicht mit 33 Jahren in den Tod gesprungen.