Die Fantastischen Vier: Die letzte Tournee steht

Kein endgültiger Abschied von der Musik

In einem Video auf der Band–Website wird deutlich, was die vier Musiker bewegt. «Fanta 4 forever Baby – aber irgendwann ist natürlich auch Zeit einzusehen, dass das Ganze eventuell ein Verfallsdatum hat», erklärt Thomas D darin. Bandmanager Andreas «Bär» Läsker stellte bereits in der ARD–Dokumentation klar: Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Bandauflösung. Einzelne Konzerte und neue Alben bleiben möglich – nur die grossen, kräftezehrenden Tourneen durch die Republik sollen der Vergangenheit angehören.