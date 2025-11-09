Die Fantastischen Vier: Die letzte Tournee steht

Das Ende einer Ära: Die Fantastischen Vier haben Samstagnacht auf Instagram ihre Abschiedstournee angekündigt. Unter dem Titel «Der letzte Bus» werden Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon ab Dezember 2026 noch einmal durch Deutschland und Österreich touren – bis 2028 soll die finale Reise dauern.
«Die Katze ist aus dem Sack! Vier Freunde. Eine Idee. Ein Traum. Und irgendwann: eine ganze Ära», schreibt die Band zu einem Foto aus dem Tourbus. Die Nachricht trifft Fans nicht völlig unvorbereitet – bereits in einer ARD–Dokumentation zum 35–jährigen Bühnenjubiläum hatten die Stuttgarter vorgewarnt.
Kein endgültiger Abschied von der Musik
In einem Video auf der Band–Website wird deutlich, was die vier Musiker bewegt. «Fanta 4 forever Baby – aber irgendwann ist natürlich auch Zeit einzusehen, dass das Ganze eventuell ein Verfallsdatum hat», erklärt Thomas D darin. Bandmanager Andreas «Bär» Läsker stellte bereits in der ARD–Dokumentation klar: Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Bandauflösung. Einzelne Konzerte und neue Alben bleiben möglich – nur die grossen, kräftezehrenden Tourneen durch die Republik sollen der Vergangenheit angehören.
Obwohl die Abschiedstour theoretisch bis 2028 läuft, sind bislang nur Konzerte bis Februar 2027 offiziell bestätigt. Demnach werden 17 Termine die Fantastischen Vier durchs Ländle führen. Der Ticketverkauf startet am 12. November um 10 Uhr auf eventim.de. Mitglieder der «FantiTown» dürfen sich bereits 24 Stunden früher ihre Plätze sichern.
Pioniere des deutschen Hip–Hop
Die Geschichte der Fantastischen Vier begann 1986 in Stuttgart. Was Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon damals starteten, sollte die deutsche Musiklandschaft für immer verändern. Mit «Die Da!?!» gelang ihnen 1992 der entscheidende Durchbruch – erstmals schaffte es Deutschrap ins Mainstream–Bewusstsein der Republik. Die Band etablierte mit ihrem Label «Four Music» eine wichtige Plattform für deutschsprachigen Hip–Hop und prägte das Genre fast 40 Jahre lang mit innovativen Live–Shows und zahlreichen erfolgreichen Alben.