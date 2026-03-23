Die Fantastischen Vier: Noch mehr Zusatzshows für Abschiedstour

«Es ist unglaublich zu sehen, wie schnell die Tickets weggegangen sind», sagt Michi Beck (58) in der Pressemitteilung. «Dass wir jetzt schon fast überall ausverkauft vermelden können, ist wirklich ein riesiges Kompliment für die 37 Jahre kontinuierlicher Arbeit an uns selbst. Für diese Wertschätzung sind wir sehr sehr dankbar», gibt der Rapper zu Protokoll.