Die Fantastischen Vier: Noch mehr Zusatzshows für Abschiedstour

Die Resonanz auf die Abschiedstour der Fantastischen Vier bleibt offenbar gewaltig. Nachdem die Band kürzlich zwei weitere Gigs in Wien und auf der Freilichtbühne Loreley angekündigt hatte, gibt es erneut Nachschlag. In einer Pressemitteilung gab der Konzertveranstalter Semmel Concerts noch einmal neun Termine bekannt.
Die Zusatzshows finden allesamt im Rahmen des Open–Air–Abschnitts der Tour statt. «Der letzte Bus», so der Titel der Tour, hält 2027 an folgenden Orten: Tannenhausen/Aurich (18. Juni), Luxemburg (25. Juni), Konstanz (26. Juni), Dortmund (3. Juli), Rosenheim (3. Juli), Neu–Ulm (8. August), Lingen (15. August), Heilbronn (27. August) und St. Wendel (29. August).
Der Vorverkauf für die neun Konzerte beginnt am 26. März um 10 Uhr exklusiv bei Eventim. Am 27. März ab 10 Uhr sind alle anderen Vorverkaufsstellen dran.
«Es ist unglaublich zu sehen, wie schnell die Tickets weggegangen sind», sagt Michi Beck (58) in der Pressemitteilung. «Dass wir jetzt schon fast überall ausverkauft vermelden können, ist wirklich ein riesiges Kompliment für die 37 Jahre kontinuierlicher Arbeit an uns selbst. Für diese Wertschätzung sind wir sehr sehr dankbar», gibt der Rapper zu Protokoll.
«Der letzte Bus» fährt von 2026 bis 2028
Die letzte Tour beginnt am 16. Dezember 2026 in Riesa. Der Arena–Abschnitt endet am 7. Februar 2027 in Wien. Unter offenem Himmel geht es dann am 18. Juni 2027 mit dem Extra–Termin in Tannenhausen/Aurich weiter. «Der letzte Bus» soll insgesamt bis ins Jahr 2028 unterwegs sein. Bisher stehen aber nur Daten bis August 2027 fest.
Die Fantastischen Vier hatten Anfang November auf Instagram ihre Abschiedstournee angekündigt. Smudo (58), Thomas D (57), Michi Beck und And.Ypsilon (58) betonen aber, dass die Geschichte Band noch nicht zu Ende ist. Die Gruppe, die sich 1989 in Stuttgart gründete, will weiter Alben veröffentlichen und gelegentlich Konzerte geben. Nur die Zeit der grossen Tourneen sei 2028 vorbei.