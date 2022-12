Die Film- und Serien-Trends 2022: Netflix schnappt sich den Thron

Der US-Sender HBO ist im Ranking mit dem «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon» auf Rang drei und «Euphoria» auf Platz vier ebenso prominent vertreten. Und mit «LOL: Last One Laughing» von Amazon Prime Video sowie «Der Palast», streambar in der ZDF-Mediathek, sind auch zwei deutsche Produktionen auf den Plätzen sieben und acht dabei. Superhelden und -bösewichte vervollständigen auf der Neun und Zehn mit der Marvel-Serie «Moon Knight» (Disney+) sowie «The Boys» (Amazon Prime Video) die Top Ten. Überraschend: Amazons Prestige-Projekt «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» kann sich nicht platzieren.