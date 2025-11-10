Die Foo Fighters kommen im Sommer 2026 nach Deutschland

Die Foo Fighters bringen ihre «Take Cover»–Tour 2026 nach Europa – und auch nach Deutschland. Wie die Band um Ex–Nirvana–Schlagzeuger Dave Grohl (56) bekannt gab, spielen sie am 17. Juni in der Münchner Allianz Arena und am 1. Juli im Berliner Olympiastadion.
In München treten Inhaler und Otoboke Beaver als Vorbands auf, in Berlin eröffnen Fat Dog und Idles den Abend. Die Europa–Tour startet am 10. Juni in Oslo und endet am 10. Juli beim NOS Alive Festival in Portugal.
Die erste Europa–Tournee des neuen Drummers
Die Tour führt die Foo Fighters durch zahlreiche Stadien, Arenen und Festivals in ganz Europa. Insgesamt sind bislang zwölf Termine bestätigt, darunter Auftritte in Frankreich, England und Österreich. Der allgemeine europaweite Ticket–Verkauf beginnt am Freitag, 14. November, um 10:00 Uhr. Tickets für die Deutschland–Konzerte gibt es im Eventim–Presale am Donnerstag, 13. November.
Für den neuen Schlagzeuger Ilan Rubin (37) wird das die erste Europa–Tour mit den Foo Fighters. Der frühere Nine–Inch–Nails–Drummer wurde im Sommer 2025 als neues Mitglied der Band vorgestellt. Er ersetzte damit Josh Freese (52), der im Jahr 2022 für Taylor Hawkins einsprang. Hawkins starb am 25. März 2022 im Alter von 50 Jahren.