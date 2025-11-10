Die Foo Fighters kommen im Sommer 2026 nach Deutschland

Die erste Europa–Tournee des neuen Drummers

Die Tour führt die Foo Fighters durch zahlreiche Stadien, Arenen und Festivals in ganz Europa. Insgesamt sind bislang zwölf Termine bestätigt, darunter Auftritte in Frankreich, England und Österreich. Der allgemeine europaweite Ticket–Verkauf beginnt am Freitag, 14. November, um 10:00 Uhr. Tickets für die Deutschland–Konzerte gibt es im Eventim–Presale am Donnerstag, 13. November.