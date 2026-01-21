«Die Frau in Blau»: Rührendes Drama mit Joachim Król und Jonas Nay

Zwischen Eigennutz und echter Verbundenheit

Die Beziehung zwischen Denis und Alfred ist von Beginn an ambivalent. Denis nähert sich dem älteren Mann zunächst aus purem Eigeninteresse – er braucht dessen Vergebung für die Behörden. Doch dann passiert etwas mit ihm. «Denis ist kein Held. Er handelt lange aus egoistischen Motiven», räumt Kaufmann ein. «Aber vielleicht ist das menschlich: Wir handeln selten aus reiner Lauterkeit. Entscheidend ist, ob wir bereit sind, uns verändern zu lassen.»