«Die Geissens» kehren im Januar zurück: Das erwartet die Fans

Razzia auf der Indigo Star

Zu den Reisezielen der Millionärsfamilie zählen dieses Mal wie gewohnt Dubai und unter anderem Bali, Marrakesch und Abu Dhabi. In letzterer Destination kommt es zu positiven wie negativen Erlebnissen. Familie Geiss gibt Einblicke in das dortige Partyleben am Rande des Formel–1–Rennens mit Promi–Gästen wie Schauspielerin Xenia Seeberg (57) und Tennis–Star Alexander Zverev (27). Zudem besuchen sie die Yacht, auf der Prinzessin Diana 1997 mit Dodi al–Fayed urlaubte. In Abu Dabi kommt es aber auch zu einem dramatischen Vorfall: Die Familienyacht Indigo Star wird Ziel einer Razzia. Tochter Davina leidet zudem unter Panikattacken und bekommt Hilfe von ihrer Mutter.