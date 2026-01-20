«Die Geissens» kehren schon Anfang Februar mit neuen Folgen zurück

Lässt sich Robert Geiss tätowieren?

Natürlich darf auch der Glamour nicht zu kurz kommen. Zum Formel–1–Finale in Abu Dhabi zeigt die Familie, wie man richtig feiert: exklusive Jacht–Partys, internationale Star–DJs und ein Plausch mit Kumpel Ralf Schumacher (50). Und weil ein Geiss–Urlaub ohne Action kein Urlaub ist, steht ein ganz besonderes Highlight an: Zieht Robert tatsächlich nach und lässt sich sein allererstes Tattoo stechen? Carmen und die Töchter haben bereits vorgelegt.