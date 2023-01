«Die Geissens»: So geht die Familie mit Hatern um

Tochter Shania (18) ist sich mit ihrem Vater einig: «Ein paar Tage Urlaub ja, aber leben könnten wir da nicht. Das nasse und kalte Wetter ist nichts für uns.» Auch sei es dort an vielen Stellen gefährlich, ergänzt Davina (19), die mit ihrer Schwester in der Vergangenheit auch schon das Nachtleben Londons kennengelernt hat. Was allgemein das Ausgehen seiner Töchter betrifft, ist Robert Geiss «ziemlich entspannt. Mit Monaco und St. Tropez leben wir die meiste Zeit des Jahres an relativ sicheren Orten.» Die Familie kenne dort viele Leute, die Kinder seien dort aufgewachsen und würden sich in den Gegenden auskennen, ergänzt der 58-Jährige. «In Monaco laufen wir nach Hause und in St. Tropez haben wir einen speziellen Taxifahrer, der uns den ganzen Sommer über nach Hause bringt», sagt Davina. Von ihm habe dann auch Mutter Carmen den Kontakt, «aber trotzdem schläft sie bis 5 Uhr nicht, bis wir nach Hause kommen. Sie macht uns immer noch die Tür auf (lacht).»