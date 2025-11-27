Die Geissens «wissen genau, was eine Prinzessin mitbringen muss»

Carmen (60) und Robert Geiss (61) helfen in ihrer neuen Sendung «Die Geissens: Traumjob Prinzessin» Fürstin Nina von Seborga dabei, eine passende Vertreterin für ihr kleines italienisches Fürstentum für ein Jahr zu finden (ab 27. November, donnerstags ab 20:15 Uhr bei RTLzwei). Das Besondere: Die Gewinnerin darf sich nicht nur über 50.000 Euro freuen, sondern bekommt auch die Chance, beim legendären «Bal de Noël» in Monte–Carlo aufzutreten. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät das Promipaar, warum es bestens für die royale Suche geeignet ist, was auf die angehende Prinzessin zukommt und was das Besondere an dem Weihnachtsball in Monaco ist.