Die Geschichten hinter den grossen Weihnachtshits

Chris Rea – «Driving Home For Christmas»

Die Idee für «Driving Home for Christmas» kam Chris Rea (74) – wie sollte es anders sein – bei einer Autofahrt. 1978 sah es für den Musiker düster aus: Sein Plattenvertrag war dabei auszulaufen und sein Manager verliess ihn, wie er in einem Interview mit «The Guardian» erzählte. Er musste von London nach Middlesbrough reisen, durfte aber nicht selbst fahren, und auch ein Zugticket kam nicht infrage, die Plattenfirma wollte die Kosten nicht übernehmen. Seine Frau fuhr daher mit dem Auto von Middlesbrough nach London, um ihn abzuholen. Auf der verschneiten Rückfahrt begann er, aus Spass zu summen: «We're driving home for Christmas...».