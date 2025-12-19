Die Geschichten hinter den grossen Weihnachtshits

Zur Advents– und Weihnachtszeit gehören neben den gemeinsamen Stunden mit der Familie auch die richtigen Songs dazu. Lieder wie «Driving Home for Christmas» und «All I Want for Christmas Is You» dürfen bei vielen nicht fehlen. Aber wie entstanden diese Hits eigentlich?
Dean Martin – «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!»
«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» wurde nicht etwa an einem verschneiten Tag vor dem Kamin geschrieben. Nein, der Song entstand mitten in einer Hitzewelle in Kalifornien, genauer gesagt im Juli 1945. Die Songwriter Sammy Cahn und Jule Styne schwitzten im Büro, als Cahn einen Ausflug zum Strand vorschlug. Doch Styne lehnte ab und schlug vor, ein Weihnachtslied zu schreiben. Das sang Vaughn Monroe wenig später im Original ein. Die bekannteste Version lieferte Dean Martin 1959. Neun Jahre zuvor hatte Frank Sinatra eine Interpretation aufgenommen. Später coverten es auch Künstler wie Rod Stewart und Carly Simon.
Chris Rea – «Driving Home For Christmas»
Die Idee für «Driving Home for Christmas» kam Chris Rea (74) – wie sollte es anders sein – bei einer Autofahrt. 1978 sah es für den Musiker düster aus: Sein Plattenvertrag war dabei auszulaufen und sein Manager verliess ihn, wie er in einem Interview mit «The Guardian» erzählte. Er musste von London nach Middlesbrough reisen, durfte aber nicht selbst fahren, und auch ein Zugticket kam nicht infrage, die Plattenfirma wollte die Kosten nicht übernehmen. Seine Frau fuhr daher mit dem Auto von Middlesbrough nach London, um ihn abzuholen. Auf der verschneiten Rückfahrt begann er, aus Spass zu summen: «We're driving home for Christmas...».
Erst einige Jahre nachdem er die Zeilen im Auto niederschrieb, kam die Melodie dazu. Rea experimentierte mit seinem Keyboarder Max Middleton (79) auf dem Klavier, als ihm jemand sagte: «Das ist ein toller Song. Du solltest ihn dir aufschreiben.» Daheim sah er sich seinen Liedtext von der Autofahrt an und merkte, dass er zur Melodie passte. Sein Ziel sei jedoch nicht gewesen, einen Weihnachtshit einzusingen. Zunächst veröffentlichte er den Song als B–Seite, bevor er das Lied neu aufnahm und damit den heutigen Klassiker schuf.
Mariah Carey – «All I Want For Christmas Is You»
Mariah Carey (57) ist seit Jahren die unbestrittene Weihnachts–Queen. Ihr Hit «All I Want for Christmas Is You» kehrt jedes Jahr vor Weihnachten in die Charts zurück. 1994 erschienen, soll der Ursprung des Songs in Careys Kindheit liegen. «Ich bin stolz auf dieses Lied, das ich im Grunde genommen als Kind auf meinem kleinen Casio–Keyboard geschrieben habe», sagte sie dem «Billboard»–Magazin. Sie habe sich beim Baumschmücken und mit dem Film «Ist das Leben nicht schön?» in Weihnachtsstimmung versetzen wollen. «Dann habe ich mich mit meinem Keyboard in dieses kleine Zimmer gesetzt und angefangen, kleine Melodien und so weiterzuspielen.»
Co–Songwriter Walter Afanasieff (67) widersprach der Aussage 2022. «Sie fing an anzudeuten, dass sie das Lied geschrieben habe, als sie ein kleines Mädchen war. Aber warum hast du das nicht schon vor 12, 13 oder 15 Jahren gesagt? Es hat sich also einfach in ihrem Kopf so entwickelt», sagte er im Podcast «Hot Takes & Deep Dives With Jess Rothschild».
Im Interview mit «Variety» hatte er 2019 seine Sicht der Entstehungsgeschichte geschildert. «Wir haben die Melodie gemeinsam geschrieben, ebenso wie alle Akkorde und die gesamte Musik, die man hört.» Anschliessend habe sie den Text dazu verfasst. An anderer Stelle behauptete Afanasieff: «Sie leugnet weiterhin die Existenz eines Co–Autors bei diesem Song.»
The Pogues – «Fairytale Of New York»
Zwei Jahre soll die englisch–irische Band The Pogues an «Fairytale of New York» geschrieben haben. Wer die Idee für den Song ins Spiel brachte, bleibt ungeklärt. James Fearnley (71) schrieb in seinen Memoiren «Here Comes Everybody: The Story of the Pogues», dass die Band den Vorschlag ablehnte, den Song «Christmas Must Be Tonight» zu covern und sich lieber einen eigenen Song überlegte. Sänger Shane MacGowan (1957–2023) erklärte wiederum, dass der Song aus einer Wette entstand: Elvis Costello (71) habe gewettet, dass McGowan kein Duett mit Costellos damaliger Partnerin Cait O'Riordan (60) singen könne.
Noch bevor die Band die Idee final umsetzen konnte, verliess O'Riordan die Gruppe. Zunächst sang MacGowan beide Stimmen ein. Eine Duett–Partnerin fand er schliesslich in Kirsty MacColl (1959–2000), der damaligen Ehefrau von Produzent Steve Lillywhite (70). 1987 erschien der Song in dieser Fassung.