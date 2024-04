«Die Giovanni Zarrella Show»: Auf diese Stars darf man sich freuen

In diesem Jahr gibt gleich fünf Ausgaben von «Die Giovanni Zarrella Show». Die erste zeigt das ZDF bereits am kommenden Samstag, dem 4. Mai, ab 20:15 Uhr live aus Offenburg. In seiner dreistündigen Show begrüsst Giovanni Zarrella (46) wieder zahlreiche Stars aus der Schlager– und Pop–Branche. Zu hören gibt es Hits von Maite Kelly, Michelle, Sarah Engels, Marina Marx, Marie Reim, Nik P., Christin Stark, Philipp Poisel und Matthias Reim. Ausserdem wird Howard Carpendale dem Publikum seine neue Single vorstellen.