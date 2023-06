«Die Giovanni Zarrella Show»: Diese Stars kommen zur Sommerparty

Auch im Sommer dürfen sich Schlagerfans auf eine neue Ausgabe der «Giovanni Zarrella Show» freuen. «Die grosse Sommerparty» wird live am 22. Juli ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Für Giovanni Zarrella (45) wird es die bislang grösste Show werden, heisst es in einer Pressemitteilung des Senders. Dabei wird er einmal mehr die grössten Stars aus dem deutschsprachigen Schlager in der Dortmunder Westfalenhalle begrüssen.