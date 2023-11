«Die Giovanni Zarrella Show»: Diese Stars sind im November zu Gast

Duett mit James Blunt

Wie das ZDF am Freitag bekannt gab, wird unter anderem der britische Sänger James Blunt (49) auftreten und sein neues Album «Who We Used To Be» präsentieren. Laut der Ankündigung wird er zudem im Duett mit Gastgeber Zarrella seinen Hit «You're Beautiful» zum Besten geben.