«Die Giovanni Zarrella Show»: Ein US-Star und ein Comeback angekündigt

Im vergangenen November kündigte Vanessa Mai (30) in der «Giovanni Zarrella Show» bereits das Comeback ihrer Band Wolkenfrei an. Am 25. Februar soll es endlich so weit sein. Mai hat sich zwar längst als Solokünstlerin etabliert, doch eigentlich startete sie ihre Karriere als Frontfrau von Wolkenfrei. Auch ein Album der Band kündigte sie damals an, «Hotel Tropicana» soll am 31. März erscheinen.