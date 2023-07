«Die Giovanni Zarrella Show»: Ella Endlich kommt aus Babypause zurück

Internationaler Glanz mit Simply Red und Michael Bolton

Für internationalen Glanz sorgen neben der bereits angekündigten britischen Band Simply Red auch US-Popstar Michael Bolton (70). Der zweifache Grammy-Gewinner meldet sich nach 14 Jahren mit neuer Musik zurück. Er wird nicht nur seine neue Single «Beautiful World» zum Besten geben, sondern auch mit Gastgeber Giovanni Zarrella (45) seinen Welterfolg «How Am I Supposed To Live Without You» auf der Bühne performen.