Die «Golden Girls» sind zurück: Style der 80er-Sitcom feiert Comeback

Das macht den «Golden Girls»–Style so besonders

In so gut wie allen Momenten der beliebten Sitcom waren die Ladys in ihrem unverwechselbaren Stil zu sehen, den sie stets mit auffälligen Accessoires aufwerteten. Von Blanches lebhaften Farben bis zu Dorothys schicken Blusen wurden die Outfits durch perfekt gewählte Ohrringe abgerundet. Diese Accessoires verliehen ihren Looks einen Hauch von Extravaganz und unterstrichen die stilvolle und selbstbewusste Natur der «Golden Girls».