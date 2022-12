«Die grosse Silvester Show» und mehr: Die TV-Highlights zu Silvester

«Dinner for One», 18:40 Uhr, Das Erste

1972 wurde «Dinner for One» erstmals zu Silvester gesendet, seitdem gehört der Sketch für viele zum Jahreswechsel dazu wie Bleigiessen, Sekt und Feuerwerk. Der alte Schwarz-Weiss-Klassiker, auch bekannt als «Der 90. Geburtstag», ist eine NDR-Produktion aus dem Jahr 1961. In dem rund 18-minütigen Sketch des englischen Komikers Freddie Frinton (1909-1968) mit seiner Partnerin May Warden (1891-1978) und dem anmoderierenden Conférencier Heinz Piper (1908-1972) hat Miss Sophie zu einem Geburtstagsdinner ihre vier engsten Freunde eingeladen.