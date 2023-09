«Die grosse Silvester Show» wieder mit Hans Sigl und Francine Jordi

Fans dürfen sich auch in diesem Jahr auf «Die grosse Silvester Show» freuen. Die Schweizer Sängerin Francine Jordi (46) und «Bergdoktor»–Star Hans Sigl (54) führen erneut durch die Eurovisions–Show, die am 31. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten, SRF 1 und ORF 2 ausgestrahlt wird, wie es in einer Pressemitteilung heisst.