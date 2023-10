«Die grosse Silvestershow»: Diese Musikstars kommen zu Hans Sigl

Diese Musiker sind dabei

Mit dabei sind dieses Mal etwa Christina Stürmer (41), DJ Ötzi (52), Stefanie Heinzmann (34), Claudia Jung (59), Mike Singer (23), Heinz Rudolf Kunze (66), Melissa Naschenweng (33) und Sarah Engels (31). International wird es ausserdem dank Loona (49) und die Bands Right Said Fred, Vaya Con Dios, OMD und Hermes House Band. Darüber hinaus kommen Lou Bega (48), The Kolors, Marti Fischer (33) und die Paveier. Für Gitarren–Comedy sorgt das Trio Olé und Comedienne Mirja Boes (52) präsentiert ihre persönlichen Jahreshoroskope 2024.