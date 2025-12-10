Die grosse «Tatort»-Bilanz: Münster dominiert die Saison 2025

Branchenanalysten verweisen aber immer wieder darauf, dass auch der «Tatort» im linearen Fernsehen über die Jahre Zuschauer verloren hat. Klar: Fabelrekorde wie aus dem Jahr 1978 bei «Rot – rot – tot» mit knapp 27 Millionen Zuschauern sind heutzutage nicht mehr zu erreichen. Dennoch bleibt die Reihe ein Ausnahmetitel in der hiesigen Fernseh–Landschaft: Dank starker Zuschauerzahlen, verlässlicher Streaming–Reichweiten und seiner vielen beliebten Teams ist der «Tatort» nach wie vor eine feste Grösse im TV–Kosmos.