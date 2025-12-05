«Die grosse Weihnachtsshow»: Giovanni Zarrella erlebt Rekordabend

Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch: Als bereits der Abspann lief, sprach Zarrella noch einmal ins Mikrofon – ohne zu bemerken, dass der Ton bereits abgedreht war. Was er dem Publikum noch sagen wollte, blieb unhörbar. Doch der Entertainer überspielte den Moment souverän. Am Ende zählte ohnehin nur eines: «Danke für diesen wundervollen Abend», strahlte er. «Wir wünschen Ihnen die allerbeste und schönste Weihnachtszeit.»