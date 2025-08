Die grössten Touristenfallen in Italien: Das müssen Urlauber wissen

Berüchtigte Taschendiebe

Die Taschendiebe in Rom sind so berüchtigt, dass Touristen davor gewarnt werden, bestimmte Busse zu benutzen. Sie schlagen etwa in den Fahrzeugen der Buslinie 64 in Rom zu. Diese Linie verkehrt zwischen dem Bahnhof Termini und dem Vatikan, weshalb sie bei Touristen sehr beliebt ist. In den Strassen der italienischen Grossstädte sind Taschendiebe zudem oft an belebten Plätzen und Touristen–Hotspots auf der Lauer. Besonders häufig agieren sie in Gruppen. Eine Person sorgt für Ablenkung, während eine weitere den Diebstahl begeht.