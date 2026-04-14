Die grössten Trends nach dem ersten Coachella-Wochenende

Crochet–Dresses

Aber nicht nur auf dem Kopf tragen wir Gehäkeltes – sondern auch am Körper. Die neuen Crochet–Stücke sind oft mit metallischen Fäden durchzogen oder mit glitzernden Perlen verziert, um das Wüstenlicht einzufangen. Häufig werden diese Kleider direkt über Bikinis getragen, was den anhaltenden Trend zu transparenten Stoffen unterstreicht. Mesh–Materialien und feine Spitze werden dabei gerne im Stilbruch eingesetzt, etwa kombiniert mit klobigen Boots oder funktionalen Cargo–Elementen, um den romantischen Look zu brechen.