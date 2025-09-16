«Die Heiland»: Jeanette Biedermann freut sich über ihr Comeback

Biedermann ist im geteilten und wieder vereinten Berlin gross geworden, über den grössten Unterschied sagt sie: «Ich war noch sehr jung, als wir aus Ost–Berlin nach West–Berlin geflüchtet sind. Für mich war der grösste Unterschied damals, dass Reisen plötzlich möglich waren. In der DDR waren Träume in dieser Hinsicht begrenzt.» Ausserdem erinnere sie sich an die «überwältigende Vielfalt in West–Berlin – die vielen bunten Geschäfte, Barbies, pinke Dinge. Sogar die Gerüche im Supermarkt waren anders. Für ein Kind war das eine völlig neue Welt».