«Die Höhle der Löwen»: Als alle aussteigen, schnappt Ralf Dümmel zu

«Millis Zaubertücher» verzaubern alle Löwen

Kristina (42) und Patrick Vock (40) sind Eltern einer Tochter, die immer wieder unter einem wunden Po litt. Nichts half, auch nicht die Ratschläge der Grossmutter. Also beschlossen die beiden, eine Lösung zu entwickeln, um die Beschwerden ihrer Tochter zu lindern. Das Ergebnis: «Millis Zaubertücher», Windeleinlagen gegen Wundreiben.

Das Besondere an den Einlagen sind kleine Kapseln, die in das Tuch eingearbeitet sind. Diese öffnen sich beim Tragen nach und nach und versorgen die Babyhaut während der Tragezeit kontinuierlich mit Feuchtigkeit.

Die Tücher werden in Deutschland hergestellt, sind dermatologisch getestet und haben in einem klinischen Test mit der Note «sehr gut» überzeugt. Im Grossraum Hamburg sind die Zaubertücher bereits im Einzelhandel und in Apotheken erhältlich. Um ihr Produkt deutschlandweit zu vertreiben, benötigen die Eltern 80.000 und bieten 20 Prozent. 6500 Packungen wurden bisher verkauft, eine kostet 4,99 Euro.

Ein kleiner Drache verteilt die Tücher an die Löwen. Alle Löwen sind begeistert. Damit ist die Jagd eröffnet. Was dann folgt, gibt es nicht oft in der «Höhle der Löwen». Ralf Dümmel beginnt. «Ihr seid der absolute Hammer, ich glaube, da kann man eine Riesengeschichte draus machen. Hätte Riesenbock drauf. Ich biete 80.000 für 20 Prozent.»

Auch Dagmar Wöhrl will einsteigen. «Es kommt nicht so oft vor, dass jemand hier reinkommt und schon so gut aufgestellt ist. Ihr seid auch die Marke, ich möchte mit euch das Baby gross machen.» Tijen Onaran ist auch heiss auf den Deal. «Ich kenne mich mit Marken aus, ich bin selbst eine.» Es folgt ein Angebot von Tillmann Schulz. «Ich habe zwei kleine Kinder. Ich werde das Angebot annehmen. Ich hätte richtig Lust, mit euch was zu machen.» Und mit Nils Glagau will auch der letzte Löwe investieren. «Ihr habt ein richtig gutes Produkt gemacht. Ich würde euch neue Türen öffnen. Ich hätte richtig Bock, was mit euch zu machen.»

Fünf Löwen machen ein Angebot, die Gründer entscheiden sich am Ende für Nils Glagau. Tränen des Glücks fliessen bei den Eltern, Frust herrscht bei vier Löwen. Ralf Dümmel schaut grimmig und schmollt, auch Tillmann Schulz ist richtig sauer. Deal für «Millis Zaubertücher».