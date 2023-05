Das Produkt ist brandneu, erst seit Freitag im Werksverkauf erhältlich, kostet 2,80 Euro. Wöhrl ist beeindruckt, dass der Gründer seinen Job an den Nagel gehängt hat, um etwas ganz anderes zu machen. «Dazu gehört viel Mut.» Investieren will sie nicht. «Das kann jeder leicht zu Hause machen, also bin ich raus.» Auch Glagau glaubt nicht an den Erfolg des Produkts. «Tolle Idee, aber ich glaube nicht, dass du die grosse Masse erreichst. Deshalb bin ich raus.» Schulz hält den Preis für zu hoch und will kein Geld in den Aufbau einer Produktionsfirma investieren. «Ich weiss nicht, wie die Produktion in Zukunft laufen soll, deshalb bin ich raus.»