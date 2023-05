Und so funktioniert es: Das Online-Gutachten für Kfz-Unfälle kann über die Webseite abgeschlossen werden: Schritt für Schritt werden alle Informationen zum Unfall wie Tachostand, Unfallhergang, beteiligte Personen, Fotos vom Schaden am Auto, Polizeibericht und weitere Dokumente eingegeben. Auch eine Live-Begutachtung per Videochat ist möglich. Anschliessend erstellt ein Kfz-Sachverständiger das digitale Unfallgutachten, das sofort an einen Partneranwalt übermittelt wird. Dieser setzt sich mit der gegnerischen Versicherung in Verbindung und stellt so den Schadenersatzantrag.