Nico Rosberg erteilt Carsten Maschmeyer eine harte Abfuhr

Bei der Erfindung von Familie Logisch möchten zwei Löwen unbedingt investieren und geraten in einen regelrechten Wettstreit miteinander. Thomas (55), Jonas (22), Leonard (22) und Josephine (35) wollen mit ihrem «Enteron» das Abwasserproblem bei Yachten und Hausbooten lösen. Normalerweise wird das Abwasser in Tanks gesammelt und dann mit Chemikalien versetzt, um einen unangenehmen Geruch an Bord zu vermeiden. Oft wird dieses Brauchwasser einfach in das Gewässer gekippt, anstatt es ordnungsgemäss zu entsorgen. Das stellt natürlich ein grosses Umweltproblem dar. Der «Enteron»-Tank soll dagegen ganz biologisch, wie ein Darm, funktionieren. Dabei wird Flüssiges vom Festen getrennt und mit Bakterien versetzt. Nach diesem Prozess kann man das Abwasser ohne Probleme in das umliegende Gewässer ableiten.