Glossybox-Gründerin Janna Ensthaler wird vom «Manager Magazin» zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gezählt. Die aus Pogeez bei Hamburg stammende Ensthaler begann laut VOX ihre berufliche Laufbahn als Unternehmensberaterin bei Bain & Company in London. Nach abgeschlossenem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Oxford University machte sie einen Master in International Relations an der London School of Economics (LSE).