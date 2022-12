«Die Höhle der Löwen»-Investoren feiern am 12. Dezember ein weihnachtliches Wiedersehen. Um 20:15 Uhr startet das Special «Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten» bei VOX. Auch die in der Gründershow vorgestellten Geschäftsideen sind besinnlich und passend zum Fest der Liebe. Wie die Investoren Judith Williams (51), Carsten Maschmeyer (63) und Dagmar Wöhrl (68) in diesem Jahr das Weihnachtsfest verbringen werden, verraten sie der Nachrichtenagentur spot on news.