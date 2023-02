«Die Höhle der Löwen»: Deshalb legt Nico Rosberg eine Pause ein

Nico Rosberg konzentriert sich auf laufende Projekte

Es sei aktuell viel Neues in der Pipeline, zudem wolle er sich auf seine neu gegründete gemeinnützige Organisation fokussieren. Er bedankt sich in seinem Video auch bei der «DHDL»-Community. «Es ist und bleibt ein tolles Format und die Herausforderung in der Höhle hat auch echt grossen Spass gemacht.» Er habe viele inspirierende Gründerinnen und Gründer getroffen. «Danke auch an euch Löwen. Wir waren echt ein tolles Rudel.» Menschlich würde er alle sehr schätzen und er sei beeindruckt von ihren Kompetenzen. Zudem bedankt sich Rosberg beim Produktionsteam.