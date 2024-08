«Die Höhle der Löwen»: Dieses Comeback sorgt für «besondere Dynamik»

Wie geht es mit «Die Höhle der Löwen» weiter?

Der 65–Jährige hofft auf noch viele weitere Pitchs in der Zukunft. Er glaube fest daran, dass es die Show auch weitere zehn Jahre im Fernsehen geben wird. Schliesslich schaffe es kein anderes Format, «Unternehmertum so unterhaltsam und verständlich in die deutschen Wohnzimmer zu bringen. In meinem Investoren–Alltag begegne ich immer wieder jungen Menschen, die von der ‹Höhle der Löwen› inspiriert wurden, selbst etwas zu gründen. Das ist etwas ganz Besonderes, das mein Unternehmer–Herz höherschlagen lässt.»