«Die Höhle der Löwen»: Dieses Erotikangebot lässt die Löwen völlig kalt

Die Gründerin serviert den Löwen Libido–Tee. Trinken und Wirkung spüren, verspricht sie. Gespannt leeren die Löwen die Tassen und spüren – nichts. Tillman Schulz steigt aus. «Ich sehe nichts, finde die Preise zu hoch, spüre im Moment nichts, deshalb bin ich raus.» Auch Nils Glagau spürt nichts und will ebenfalls nicht investieren. Ralf Dümmel ist ebenfalls nicht begeistert. «Ich habe grossen Respekt vor deiner Leistung, aber du hast nicht die grossen Umsätze, das wird ein langer Weg, daher bin ich raus.» Carsten Maschmeyer stört sich an zu vielen Effizienzversprechen. «Wer zu viel will, kriegt nichts. Deswegen bin ich raus.»