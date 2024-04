«Die Höhle der Löwen»: Fäkalien-Deal scheitert an EU-Zulassung

«Starker Verkäufer, aber schwache Zahlen»

Eis spielt in Andreas Siebrechts (59) Leben eine zentrale Rolle. Der Gründer aus Weilerswist hat mit GelatoPack eine patentierte Liefer– und Take–Away–Verpackung für Speiseeis–Kreationen und Milchshakes kreiert. Seine Erfindung soll ein Problem aller Eis–Freunde lösen: Wie transportiere ich die leckeren Kugeln, ohne dass sie schmelzen? Das Geheimnis von GelatoPack liegt in den zwei Kühl– bzw. Akku–Zonen seines Produkts. Selbst bei 40 Grad im Schatten soll Eis für mindestens eine Stunde transportfähig bleiben. Für den Markterfolg seiner bereits prämierten Verpackung benötigte Siebrecht 250.000 Euro für zehn Prozent der Marktanteile. Den Löwen schmecken zwar die mitgebrachten Eisbecher. GelatoPack ist allerdings noch nicht im Handel. «Starker Verkäufer, aber schwache Zahlen», fasste Carsten Maschmeyer zusammen. Super–Vertriebler Siebrecht wollte sich davon nicht aufhalten lassen: «Ich suche Visionäre, keinen Bleistift–Anspitzer in der Bank.» «Andreas, du bist der Hammer!», lautete Ralf Dümmels (57) Lob. Dennoch wagte sich keiner der Löwen an ein Investment in Andreas' Lebensmittelverpackungen.