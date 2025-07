«Die Höhle der Löwen»: Frank Thelen kommt als fester Investor zurück

«Es fühlt sich an wie nach Hause kommen», erklärt Frank Thelen zu seiner Rückkehr. «‹Die Höhle der Löwen› ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie.» Die neue Staffel sei für ihn die stärkste bisher. «Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Auch einige Investments wird man definitiv nicht erwarten», so Thelen über die neuen Folgen der TV–Show.