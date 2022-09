«Die Höhle der Löwen»: Gründer bieten Lösung für ein Tabu-Thema

Sabine (58) möchte mit ihrer Erfindung Blumen zum Blühen bringen. Dafür bietet die Gründerin 20 Prozent Firmenanteil für 50.000 Euro an. «Blattgold» ist ein Pflanzendünger, der auf einem Filztuch angebracht ist. Die Dünger-Tücher müssen nun nur noch um den Pflanzenballen gewickelt werden und versorgen das Grünzeug für ein halbes Jahr mit Nährstoffen. Somit werden zusätzlich die Plastikflaschen eingespart, in der sonst der Flüssigdünger abgefüllt ist. Während die übrigen Löwen das Aussergewöhnliche an diesem Produkt nicht erkennen können, ist Georg Kofler (65) begeistert von «Blattgold» und investiert die gewünschte Summe. «Wenn wir kein Corona hätten, würde ich sie jetzt küssen», so Sabine glücklich über den Zuschlag.