«Die Höhle der Löwen»: Gründer hat «das Rad neu erfunden»

Gemeinsam mit Geschäftspartnerin Christine und ihrem Vater Wolf-Dietrich hat der Gründer dafür das «Rad neu erfunden». Doch günstig wird die Investition nicht, denn es werden 1.000.000 Euro für einen Firmenanteil von 10 Prozent gefordert. Das Besondere an dem Rollstuhl von «Trivida» ist, dass die Räder am Stuhl in drei Komponenten teilbar sind. So wird es einem Rollstuhlfahrer erleichtert, sich eigenständig auf ein Sofa oder die Toilette zu hieven.