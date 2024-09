«Die Höhle der Löwen»: Gründerin verpasst Löwen Regelschmerzen

«Ich war tablettensüchtig, jetzt bin ich dealsüchtig»

Dieser Auftritt rührt alle zu Tränen. Mit seinem Startup «Zockerhelden» will Anwalt Marc Ellerbrock (54) aus Markdorf Spielsüchtigen eine zweite Chance geben. Er will Geschädigten helfen, Glücksspielverluste von fragwürdigen Online–Anbietern bis zu zehn Jahre rückwirkend zurückzufordern – und das ohne Kostenrisiko. Unterstützt wird er dabei von Fussballkommentatoren–Legende Werner Hansch (85). Hansch, einst in allen Fussballstadien zu Hause und mit gutem Gehalt ausgestattet, gehörte selbst zu den ca. 4,6 Millionen Spielsüchtigen in Deutschland. Mit tränenerstickter Stimme berichtet er, wie er nach seinem Ruhestand alles verlor: 600.000 Euro und ein Haus, aber auch Freunde und seine grosse Liebe. «Nach meinem Ruhestand war ich auf die Sinnfrage nicht vorbereitet. So bin ich in die Spielsucht abgeglitten.» Der Ansatzpunkt von «Zockerhelden»: Viele Online–Sportwetten hatten bis 2020, Online–Casino– und Poker–Wetten bis 2022, keine deutsche Lizenz. Viele Angebote waren in Deutschland illegal. Die Löwen zeigen sich sichtlich bewegt. Judith Williams erklärt: «Ich sitze seit der ersten Staffel hier, aber für mich war das der bewegendste Moment.» Carsten Maschmeyer greift seine eigene Vergangenheit in seinem Angebot an die beiden auf: «Ich war tablettensüchtig, jetzt bin ich dealsüchtig.» Er bietet 125.000 Euro für 15 Prozent an «Zockerhelden». Und mit Dagmar Wöhrl (70) kann er seine Mit–Löwin hinzugewinnen. Werner Hansch zu seinem Deal: «Das ist jetzt der Sinn, den ich damals vermisst habe.»